В The Guardian вышел материал, где обозреватель Питер Бомонт проанализировал, как может выглядеть наземное наступление Израиля в секторе Газа и какие у него перспективы.

Он сразу отмечает, что Израиль имеет гораздо большую армию, но ХАМАС в последние годы адаптировался, чтобы воспользоваться преимуществами городской среды.

География Газы ограничивает возможности израильских операций, поэтому ЦАХАЛ склонен использовать одни и те же маршруты наступления. Их по сути три: на севере возле пункта пропуска Эрез, в центре возле Бурейджа и на юге возле города Рафах.

В прошлом Израиль использовал удар по центру, пытаясь перерезать сообщение между городом Газа и югом, разделив территорию.

ХАМАС тоже знает эти маршруты, поэтому, вероятно, подготовил там оборону. Дальше песчаная сельская местность превращается в городские районы, штурмовать которые на порядок сложнее. Для таких боев у "Хамаса" и других группировок есть противотанковые мины и противотанковые управляемые ракеты, которые они эффективно применяют наряду с минометным огнем. Также боевики научились поражать танки, сбрасывая на них бомбы с дронов.

ХАМАС имеет многолетний опыт борьбы с израильской армией и хорошо знает ее изнутри. Также он вырыл множество подземных туннелей с оборудованными системами связи. Их можно использовать в качестве командных центров и для переброски боевиков.

Дешевые дроны позволили ХАМАСу уравнять силы в аспекте наблюдения.

Резюмируя Бомонт пишет, что цена такой операции для Израиля, вероятно, будет высокой.

"Полная повторная оккупация сектора Газа будет чрезвычайно сложной задачей и, вероятно, выйдет за рамки возможностей Израиля управлять ею в долгосрочной перспективе, что предполагает, что, если Израиль действительно пойдет на полное вторжение, его целью, скорее всего, будет полное поражение Хамаса", - пишет он.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

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