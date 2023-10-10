Израиль перекинул десятки тысяч дополнительных военных на границу с Ливаном из-за угрозы вторжения "Хезболлы".

Об этом сообщил CNN представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

"Ситуация нестабильна. Мы бдительны. Мы разместили вдоль границы десятки тысяч дополнительных военнослужащих - как резервистов, так и регулярных подразделений - в ожидании нападения "Хезболлы", - сказал Конрикус.

Пока ситуация остается спокойной.

"Мы настоятельно призвали их дважды подумать, прежде чем предпринимать какие-либо подобные нападения на Израиль. Пока что в последние несколько часов ситуация была спокойной. Будем надеяться, что таковой и останется", - добавил подполковник.

Накануне "Хезболла" объявила состояние максимальной боевой готовности и нанесла удар по Израилю в ответ на гибель своих членов.

Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

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