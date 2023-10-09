Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что "никогда со времен Холокоста за один день не было убито столько евреев".

Так Ицхак Герцог прокомментировал атаку ХАМАС на Израиль.

"На мой взгляд, со времен Холокоста в один день не было убито столько евреев. И ни разу со времен Холокоста мы не были свидетелями того, как еврейских женщин и детей, бабушек и дедушек - даже тех, кто пережил Холокост - загоняют в грузовики и увозят в плен", - говорится в заявлении президента Израиля, распространенном его канцелярией.

Ранее мы публиковали видео прилетов в Тель-Авиве после ракетного удара палестинцев по центральной части Израиля.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война". Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября бои с боевиками ХАМАС с утра еще шли на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

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