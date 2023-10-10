Белый дом опубликовал совместное заявление Франции, Германии, Италии, Британии и США касательно вторжения ХАМАС в Израиль.

Лидеры этих ведущих западных стран пообещали скоординированную поддержку Израилю и осудили ХАМАС.

Они заявили, что "признают законные чаяния палестинского народа и поддерживают равные меры справедливости и свободы как для израильтян, так и для палестинцев".

"Но не заблуждайтесь: Хамас не представляет этих стремлений и не предлагает палестинскому народу ничего, кроме еще большего террора и кровопролития. В ближайшие дни мы будем оставаться едиными и скоординированными, вместе как союзники и как общие друзья Израиля, чтобы гарантировать, что Израиль сможет защитить себя, и в конечном итоге создать условия для мирного и интегрированного региона Ближнего Востока", - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее в Пентагоне заявили, что США смогут поддержать оружием и Украину, и Израиль.

Также мы писали о том, что СМИ пишут, что в Европе опасаются нехватки боеприпасов для Израиля, поскольку они пошли на помощь Украине.