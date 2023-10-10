В странах Европы выразили опасения, что у них не осталось боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.

Об этом сообщает Foreign Policy.

По данным журнала, европейские страны должны были 9 октября обсудить возможность предоставления военной помощи Израилю. Однако представители Германии заявили, что из-за поддержки Украины у них практически не осталось снарядов.

"Из-за Украины мы столкнулись с огромной нехваткой боеприпасов", - приводит издание слова чиновника из ФРГ.

В ближайшие полгода Евросоюз хочет удвоить производство боеприпасов. Промышленность стран сообщества постепенно преодолевает первоначальные трудности с наращиванием объемов производства 155-мм артиллерийских снарядов, чтобы помочь Украине и увеличить собственные запасы.

Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

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