В Европе опасаются нехватки боеприпасов для Израиля, поскольку они пошли на помощь Украине - СМИ
В странах Европы выразили опасения, что у них не осталось боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.
Об этом сообщает Foreign Policy.
По данным журнала, европейские страны должны были 9 октября обсудить возможность предоставления военной помощи Израилю. Однако представители Германии заявили, что из-за поддержки Украины у них практически не осталось снарядов.
"Из-за Украины мы столкнулись с огромной нехваткой боеприпасов", - приводит издание слова чиновника из ФРГ.
В ближайшие полгода Евросоюз хочет удвоить производство боеприпасов. Промышленность стран сообщества постепенно преодолевает первоначальные трудности с наращиванием объемов производства 155-мм артиллерийских снарядов, чтобы помочь Украине и увеличить собственные запасы.
Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.
Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.
8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".
9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.
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