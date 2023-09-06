Евросоюз намерен удвоить производство артиллерийских снарядов в ближайшие полгода.

Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, промышленность стран сообщества постепенно преодолевает первоначальные трудности с наращиванием объемов производства 155-мм артиллерийских снарядов, чтобы помочь Украине и увеличить собственные запасы.

"Мы видим, что европейские промышленные мощности выросли, так что это положительная тенденция. Вероятно, к концу года — или к началу следующего года — мы сможем производить почти вдвое больше, чем производили в Европе по сравнению с годом ранее", - заявил Певкур.

Как пишет издание, сейчас удается производить 300 тысяч снарядов в год, хотя планировалось миллион. На этот показатель в ЕС намерены выйти в следующем году.

Мы писали, что еще в мае глава евродипломатии Жозеп Боррель анонсировал подготовку миллиона снарядов и более 1000 ракет для Украины.

Украине обещали отправить миллион снарядов к февралю, но отправлено пока только 226 тысяч боеприпасов, хотя половину из выделенных двух миллиардов евро на эти цели Евросоюз уже потратил. Чиновники ЕС говорят, что они обеспокоены такой динамикой.