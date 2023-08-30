Поставки боеприпасов Украине со стороны Евросоюза продвигаются медленно. Из обещанного миллиона передано пока только 226 тысяч снарядов.

Об этом заявил на полях встречи министров обороны ЕС в испанском Толедо министр обороны Эстонии Ханно Певкура, его слова передает Tagesschau.

Как сказал эстонский чиновник, сейчас Украина выпускает около шести тысяч снарядов в день, в то время как Россия - от 60 до 70 тысяч в пиковые дни. Певкур добавил, что одним из преимуществ западных боеприпасов остается точность.

Глава оборонного ведомства Эстонии также прокомментировал контрнаступление украинских войск. Он заявил, что видит продвижение ВСУ в Токмаке Запорожской области, который является "горячей точкой".

"Если Токмак будет отвоеван, линии поставок российских войск могут быть перерезаны, что было бы очень важно", - добавил он.

Как мы писали, еще в мае глава евродипломатии Жозеп Боррель анонсировал подготовку миллиона снарядов и более 1000 ракет для Украины.

А в середине августа немецкая пресса писала, что Евросоюз поставил Украине 223,8 тысяч артиллерийских снарядов из запланированного миллиона.