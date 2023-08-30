Из обещанного миллиона Евросоюз передал Украине только 226 тысяч снарядов
Поставки боеприпасов Украине со стороны Евросоюза продвигаются медленно. Из обещанного миллиона передано пока только 226 тысяч снарядов.
Об этом заявил на полях встречи министров обороны ЕС в испанском Толедо министр обороны Эстонии Ханно Певкура, его слова передает Tagesschau.
Как сказал эстонский чиновник, сейчас Украина выпускает около шести тысяч снарядов в день, в то время как Россия - от 60 до 70 тысяч в пиковые дни. Певкур добавил, что одним из преимуществ западных боеприпасов остается точность.
Глава оборонного ведомства Эстонии также прокомментировал контрнаступление украинских войск. Он заявил, что видит продвижение ВСУ в Токмаке Запорожской области, который является "горячей точкой".
"Если Токмак будет отвоеван, линии поставок российских войск могут быть перерезаны, что было бы очень важно", - добавил он.
Как мы писали, еще в мае глава евродипломатии Жозеп Боррель анонсировал подготовку миллиона снарядов и более 1000 ракет для Украины.
А в середине августа немецкая пресса писала, что Евросоюз поставил Украине 223,8 тысяч артиллерийских снарядов из запланированного миллиона.