Российский оружейный концерн "Калашников" увеличит производство высокоточного оружия в два раза.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Заявляется, что до конца года запланирован запуск новых производственных мощностей по выпуску управляемых артиллерийских снарядов и ракет - ЗУР 9М33, "Вихрь-1", "Китолов-2М".

В ближайшее время в эксплуатацию будут введены два крупных цеха. Это и позволит увеличить выпуск высокоточных боеприпасов более чем в два раза.

В концерне отметили, что на производство уже поступило более 40 новых станков, еще более 100 находятся в процессе доставки.

Управляемая ракета авиационного базирования "Вихрь-1" работает на поражение наземных, надводных и воздушных целей. Ее дальность поражения - от 800 до 8 тысяч метров.

"Китолов" - высокоточный управляемый артиллерийский комплекс, предназначенный для поражения целей и инженерных сооружений из буксируемых и самоходных артиллерийских систем калибра 122 мм.

Напомним, недавно российский концерн "Калашников" презентовал автомат АК-19 нового образца в короткоствольном исполнении, подходящий под патроны натовского калибра.

Перед этим "Калашников" модернизировал используемый на войне в Украине автомат АК-12. Он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы.