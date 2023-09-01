В минобороны РФ заявляют, что за неделю пять раз наносили удары "высокоточным оружием" воздушного и морского базирования по объектам в Украине.

Об этом говорится в пятничной сводке ведомства.

В результате якобы были поражены пункты управления, центры радио- и радиотехнической разведки, объекты портовой инфраструктуры, места хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромы. Также в минобороны заявили, что из-за ударов было нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, авиационные средства поражения западного производства, комплексы ПВО, РСЗО и бронетехника.

Украина эту информацию не подтверждала.

Между тем в Украине заявили, что сегодня утром беспилотник поразил завод в Люберцах Московской области, где производится электроника для ракет.

Война в Украине идет уже 555-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На запорожском фронте ВСУ продвинулись южнее Работино в направлении Новопрокоповки. На Ореховском участке в последнее время все чаще упоминается село Вербовое к востоку от Работино. По данным Генштаба ВСУ, в его направлении есть продвижение. На востоке ВСУ наступают южнее Бахмута, тяжелые бои продолжаются в Клещеевке, Курдюмовке и Андреевке.

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