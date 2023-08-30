В России снова заявляют, что восточнее Змеиного был уничтожен катер ВСУ
Российские паблики утверждают, что четыре украинских катера с десантом снова пытались высадиться в Крыму.
Это произошло вчера поздно вечером, их якобы засекли в 100 километрах от Крыма, и когда они были в 60-70 км российский самолет поднялся в воздух и нанес по ним удар.
После этого катера развернулись и начали уходить в направлении острова Змеиный.
Также минобороны РФ снова заявляет, что восточнее Змеиного был уничтожен один катер ВСУ. Его якобы подбил самолет Су-30.
В Украине информацию не комментировали.
Недавно Минобороны РФ делало такое же заявление. Тогда в ГУР данную информацию опровергли, их катер остался цел, а подбит был сам самолет РФ.
Напомним, что 24 августа украинский десант высадился на мысе Тарханкут, закрепил флаг и после перестрелки уехал. Украинские бойцы без потерь покинули место событий.
Также в ГУР сообщали, что нанесли удара по 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота РФ в селе Перевальное в Крыму.
Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.