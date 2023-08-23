Главное управление разведки (ГУР) Минобороны озвучило свою версию инцидента около острова Змеиного с якобы поражением катера ВСУ.

В Минобороны РФ вчера заявили, что российская авиация поразила катер с десантом на борту, и опубликовали соответствующее видео.

Однако украинская разведка в ответ сообщила, что самолет РФ действительно пытался атаковать военные суда Украины в Черном море, но выпущенная ракета в цель не попала и упала в море. А ВСУ поразили ракетой российский воздушный борт, и тот был вынужден улететь в направлении ближайшего аэродрома.

ГУР обнародовало свое видео инцидента, который произошел у газовой вышки.

Вчера Москва утверждала, что быстроходный военный катер американского производства Willard Sea Force с десантной группой был уничтожен российской авиацией около 11 утра восточнее острова Змеиный.

Вечером представитель Военно-морских сил сказал журналистам американской телекомпании CNN, что инцидента с потоплением украинского военного катера возле острова не было.

"Никакого подобного инцидента в ВМС Украины не было. Потерь среди личного состава ВМС нет. Соответственно, в данном случае нам нечего комментировать", — сказал он журналистам.