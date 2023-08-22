Минобороны РФ заявляет о потоплении украинского катера с десантом у острова Змеиный.

Москва утверждает, что быстроходный военный катер американского производства Willard Sea Force с десантной группой был уничтожен российской авиацией сегодня около 11 утра восточнее острова Змеиный.

Украина об этом не сообщала.

По данным СМИ, как минимум пять таких катеров США передали Украине в 2015 году, а ещё несколько Украина сама приобрела в 2009-2010 годах. При этом часть из них была захвачена российскими военными в ходе аннексии Крыма.

Ранее мы писали, что 12 августа на острове Змеиный украинские военные установили пограничный столб. За время полномасштабной войны остров Змеиный часто подвергается российским авиаударам и обстрелам ракетами.

Напомним, ранее в оперативном командовании "Юг" заявили, что обстрелы острова Змеиный являются частью морской блокады Украины.

Война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.

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