В России создан безэкипажный катер на базе платформы типа "Визир" для выполнения задач ударного морского дрона, их ликвидатора, для доставки десанта и грузов и в качестве гидрографа.

Об этом заявил управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко.

"Под задачи безэкипажного ударного катера можно сделать исполнение в том числе с электроприводом: то есть главный двигатель, аккумуляторы и возможность обеспечения малого хода на экономных режимах. Это будет гибридный двигатель. В качестве оружия против, например, дронов, на него можно поставить крупнокалиберный пулемет и легкие ракеты ", - сказал Даниленко.

При этом дальность хода на малых скоростях составит до 600 километров, на больших скоростях запас хода снизится, но сама скорость вырастет до 80 километров в час.

При использовании в качестве безэкипажного катера в него заложен алгоритм возвращения в базу: на катере есть система полного позиционирования на местности. Также, по словам Даниленко, в качестве перехватчика морских дронов катер "Визир" может поражать его ракетой, крупнокалиберным пулеметом, системой РЭБ, сеткой для воздушных дронов

Напомним, сегодня СБУ показала удар украинских морских дронов по Крымскому мосту.

Также спикер Одесской ОВА Сергей Братчук опубликовал видео морских дронов, которыми Украина уже атаковала Крымский мост и российские суда. Он назвал дрон "сыном Малюка". То есть дает понять о причастности СБУ и ее главы к разработке.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

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