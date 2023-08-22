Украина отрицает, что россияне потопили украинский катер у острова Змеиный.

Об этом заявил представитель Военно-морских сил журналистам телекомпании CNN в комментари по телефону.

По имеющимся данным, инцидента с потоплением украинского военного катера возле острова Змеиный, о котором ранее сообщали российские власти, не было.

"Никакого подобного инцидента в ВМС Украины не было. Потерь среди личного состава ВМС нет. Соответственно, в данном случае нам нечего комментировать", — сказал он журналистам.

Ранее Минобороны РФ заявило, что быстроходный военный катер Willard Sea Force производства США с десантной группой ВСУ на борту был уничтожен во вторник около 11:00 восточнее острова Змеиный российским самолётом.

Война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении. Это местность между Работино и Вербовым. Работино находится по пути на Токмак - важную транспортную развязку. Также идут некие движения на Харьковском направлении.

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