Глава СБУ Василий Малюк рассказал, как Украина взрывала Крымский мост в октябре 2022 года. По его словам, разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался лично он и двое его доверенных сотрудников.

Об этом он сказал в интервью журналу NV.

Рассматривали разные варианты. Думали переправить взрывчатку в товарных вагонах. Но россияне запретили провоз по железнодорожной части моста любых грузов, кроме военных. В конце концов остановились на варианте с фурой, начиненной взрывчаткой.

Был утвержден вариант со взрывчаткой, обмотанной целлофановой пленкой. Такой груз - большие рулоны (на фото) - выглядел абсолютно гражданским и не должен был вызывать подозрений.

СБУ рассчитала толщину слоя пленки, чтобы скрыть накачанные смесью гексогена металлические цилиндры-сердечники от таможенных сканеров. Такими рулонами забили целый контейнер - их суммарный вес в тротиловом эквиваленте составлял 21 тонну.

Детали прохождения груза из Украины к месту взрыва на мосту Малюк не разглашает, но подчеркивает, что западные спецслужбы в этом не участвовали. По его словам, СБУ деактивировали российские системы РЭБ, которые глушат GPS-датчики, что позволило взорвать грузовик на середине моста.

Россиян, участвовавших в транзите взрывчатки, использовали в темную. "Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько людей! Россияне "закрыли" 22 человека - посадили в тюрьму. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычным для себя обыденным делом. Это были обычные российские контрабандисты", - заявил Малюк.

Напомним, в этом году Крымский мост атаковали повторно морские дроны, разработанные СБУ. Их называют Sea Baby ("Морской малыш", то есть обыгрывается фамилия главы СБУ).