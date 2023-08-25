Утром 25 августа в России сообщают о массированной атаке беспилотников в Крыму.

Минобороны РФ утверждает, что было сбито или подавлено 42 дрона. Местные паблики пишут, что это было в Севастополе, в районе Херсонеса.

Также в Минобороны РФ заявляют о сбитии ракеты С-200 над Калужской областью. В Украине поражение украинской ракеты С-200 над Калужской областью не подтверждали.

Телеграм-каналы публикуют кадры с ракетой, которую сегодня сбивали в Калужской и Тульской областях России.

Также сообщается, что ночью закрывали все московские аэропорты (сейчас они возобновили работу).

Война в Украине идет уже 548-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера на мысе Тарханкут в Крыму произошла высадка группы ГУР Минобороны Украины. Разведка опубликовала видео, на котором десант высадился с лодки на берег в районе Оленевки и Маяка и повесил флаг на здание. На видео видно, что при отступлении бойцы ГУР вели огонь. Накануне на мысе Тарханкут был прилет по российскому комплексу ПВО.

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