В РФ сообщают, что Москву и область ночью 23 августа снова атаковали беспилотники.

Заявляется, что один из них попал по недостроенному зданию в "Москва-Сити", куда ранее уже дважды прилетали БПЛА.

По данным минобороны РФ, еще два дрона были сбиты над территорией Можайского и Химкинского районов области.

Дрон, который упал у "Москва-сити", подвергся воздействию РЭБ (радио-электронная борьба).

Война в Украине идет уже 546-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ показали видео захода в Работино с кадрами эвакуации оттуда пожилых людей на БМП "Брэдли". Россияне продолжают штурмовать территории под Купянском. Также вчера РФ впервые вывела в Черное море свой новый корабль "Циклон", носитель ракет "Калибр". Это может означать подготовку нового ракетного удара.

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