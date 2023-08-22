Некоторые удары БПЛА по российским военным объектам могут осуществляться с территории России. Вертолетные БПЛА вряд ли смогут долететь до авиабазы "Сольцы" в Новгородской области.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Так, 19 августа 2023 г. средний бомбардировщик Ту-22М3 дальней авиации РФ вероятно был уничтожен на авиабазе "Сольцы" в Новгородской области, в 650 км от границы с Украиной.

Минобороны России заявило, что ответственность за нападение несет беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа вертолета.

В Минобороны Британии отмечают, что "если это правда, то подтверждается предположение, что некоторые удары БПЛА по российским военным объектам осуществляются с территории России. Вертолетные БПЛА вряд ли смогут долететь до авиабазы "Сольцы" из-за пределов России".

РФ часто использует бомбардировщики Ту-22М3 для запуска по Украине неточных и тяжелых противокорабельных ракет Х-22. Кроме того, в начале полномасштабного вторжения данные бомбардировщики использовали неуправляемые бомбы для интенсивных бомбардировок Мариуполя.

"Это как минимум третья успешная атака на аэродромы дальней авиации, что снова вызывает вопросы о способности России защитить стратегические объекты в глубине страны", - говорится в отчете британской разведки.

Напомним, 19 августа сообщалось, что беспилотник атаковал военный аэродром в Сольцах в Новгородской области РФ. На снимках виден обгоревший след на месте, где раньше располагался один из самолетов, а остальные бомбардировщики уже передислоцированы.

В Минобороны РФ подтвердили, что горел один самолет.