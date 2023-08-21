В Калужской области РФ сбили дрон, он упал на территории военного аэродрома "Шайковка".



Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

На месте падения образовалась воронка и начался пожар, который оперативно потушили. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Сообщается, что это был гражданский коптер, оснащенный взрывчаткой и усиленной батареей.

Другие Telegram-каналы сообщают, что был поврежден неиспользуемый самолёт.

Ранее сообщалось, об атаке дронов по воинской части в Ростовской области. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один - в километре севернее Новошахтинска.

Также в российском Курске дрон атаковал здание железнодорожного вокзала. Пять человек получили лёгкие ранения от осколков стекол.



Напомним, по данным Минобороны Британии, в России недовольны работой ПВО из-за участившихся атак ракет и дронов. Кроме того, все чаще поступают сообщения о ракетах С-200, наносящих удары по России.

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