В российском Курске дрон атаковал здание железнодорожного вокзала. Пять человек получили лёгкие ранения от осколков стекол.

По заявлению губернатора Романа Старовойта, он врезался в крышу здания, где возник пожар. Пострадали крыша, фасад, первая платформа.

"Первая платформа временно закрыта до устранения всех последствий удара, поэтому посадка ведется со второй и третьей платформ", - заявил он.

Также очередной дрон, как заявляет минобороны РФ, был ночью сбит к югу от Москвы, в Ступинском районе. Он упал в безлюдной местности под воздействием РЭБ.

При этом аэропорты Домодедово и Внуково останавливали свою работу.

Напомним, на днях в Москве сообщили о том, что сегодня ночью ее вновь атаковали дроны. Один из них ударил по Экспоцентру на Краснопресненской набережной около "Москва-Сити". Зафиксировано частичное обрушение наружной стены в одном из павильонов, площадь обрушения - около 30 кв. метров.

В сети публикуют видео момента взрыва беспилотника в районе "Москва-Сити". А также видео, как сейчас выглядит здание Экспоцентра в центре Москвы, куда упал беспилотник.