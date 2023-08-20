В последние месяцы участились атаки по территории России. Беспилотные летательные аппараты регулярно наносят удары по Москве. Кроме того, все чаще поступают сообщения о ракетах С-200, наносящих удары по России.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии.

"Это 7,5-тонное 11-метровое орудие советских времен снято с вооружения Украины. Однако в настоящее время оно, по-видимому, используется в качестве баллистической ракеты для наземных целей", - уточняют аналитики.

В британской разведке отмечают, что вероятно руководство Воздушно-космических сил России (ВКС) находится под сильным давлением с целью улучшения противовоздушной обороны над западной частью РФ.

"Удары вглубь России имеют стратегическое значение, потому что президент Путин почти наверняка вторгся в Украину, полагая, что это не окажет прямого влияния на россиян", - говорится в сводке.



По данным Минобороны Британии, особое давление, вероятно, будет падать на начальника штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова. Так как главнокомандующий ВКС генерал Сергей Суровикин по-прежнему отсутствует.

Напомним, сегодня в РФ заявили, что в Ростовской области дроны атаковали воинскую часть. Ранее сообщалось, что в российском Курске дрон атаковал здание железнодорожного вокзала.

Также очередной дрон, как заявляет минобороны РФ, был ночью сбит к югу от Москвы, в Ступинском районе.

Война в Украине идет уже 543-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 августа 2023 года в онлайне.