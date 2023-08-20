В России заявляют об очередной атаке БПЛА. В Ростовской области РФ дроны атаковали воинскую часть.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Голубев.

"Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один - в километре севернее Новошахтинска. Жертв и разрушений в результате падения дронов нет", - заявил Голубев.

По его словам, на беспилотники воздействовали с помощью РЭБ из-за их малого размера.

Напомним, сегодня в российском Курске дрон атаковал здание железнодорожного вокзала. Пять человек получили лёгкие ранения от осколков стекол.

Также очередной дрон, как заявляет минобороны РФ, был ночью сбит к югу от Москвы, в Ступинском районе. Он упал в безлюдной местности под воздействием РЭБ. При этом аэропорты Домодедово и Внуково останавливали свою работу.

Тем временем война в Украине идет уже 543-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 августа 2023 года в онлайне.

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