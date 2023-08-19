Сегодня около 10:00 беспилотник атаковал военный аэродром в Сольцах в Новгородской области. Об этом заявляют в минобороны РФ.

Сообщается, что в результате атаки возник пожар на территории аэродрома и получил повреждение один самолёт. Заявляется, что пожар уже ликвидирован.

Напомним, сегодня в минобороны РФ заявили, что ночью сбили ракету С-200, которая атаковала оккупированный Крым.

Также мы писали, что вчера в "Москва-Сити" провели эвакуацию после ложного сообщения о беспилотнике.

Ранее в российском Белгороде сообщали о взрыве после поражения беспилотника, повреждены фасад многоэтажки и авто.

Тем временем война в Украине идет уже 542-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои за Работино на Запорожском направлении, западные СМИ пишут о введении в бой ключевых резервов ВСУ. США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов - как только будет завершена подготовка пилотов.

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