В российском Нижнем Новгороде вывесили украинский флаг напротив здания ФСБ. Вскоре его оперативно сняли сотрудники МЧС на пожарной машине.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По словам очевидцев, сначала на проводах на Казанском шоссе висел большой пакет, а сегодня рано утром он слетел, обнажив украинский флаг.

Ранее мы рассказывали, что весной в Санкт-Петербурге у Таврического дворца подняли украинский флаг. Это произошло в связи с очередной сессией Межпарламентской ассамблеи стран СНГ при том, что Украина с 2014 года отказалась участвовать в работе ассамблеи.

Однако уже на следующий день украинский флаг был сорван с флагштока нацболами-лимоновцами.

А в мае над Красной площадью в Москве двое таджиков запустили воздушные шары с флагом Украины.

Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В районе Урожайного украинские войска продвинулись на юг. При этом в Нацгвардии заявили, что россияне под Урожайным перешли в контратаку и пытаются вернуть утраченное положение. Сейчас россияне спешно укрепляют следующие линии обороны - в районе Старомлыновки. От нее открывается путь в глубь захваченных россиянами территорий в направлении к Азовскому морю.

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