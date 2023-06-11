Украинскому болельщику запретили вывешивать национальный флаг на финале Лиги чемпионов в Стамбуле. Видео
В турецком Стамбуле на финале Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" оформил чемпионство после после победы над "Интером", украинец вывесил желто-синий флаг, но работники стадиона его сняли и унесли.
Видео конфликта публикуют спортивные Telegram-каналы.
Украинец является болельщиком английского клуба, он высказывал претензии охранникам.
Отмечается, что работники стадиона при этом не были против демонстрации флагов Албании и Палестины, которые вывесили на арене.
Впоследствии организаторы вернули украинцу флаг, но запретили его вывешивать.
Напомним, недавно украинцам на чемпионате мира по бальным танцам, который проходил в Молдове, запретили выйти на церемонию представления участников с государственным флагом. После этого танцоры отказались выходить на церемонию вообще.
Ранее мы рассказывали о том, как несколько молодых людей сорвали и уничтожили флаг Украины вблизи ратуши города Висмара, который находится на севере Германии.
А над Красной площадью в Москве двое таджиков запустили воздушные шары с флагом Украины, после чего их задержали.