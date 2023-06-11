В турецком Стамбуле на финале Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" оформил чемпионство после после победы над "Интером", украинец вывесил желто-синий флаг, но работники стадиона его сняли и унесли.

Видео конфликта публикуют спортивные Telegram-каналы.

Украинец является болельщиком английского клуба, он высказывал претензии охранникам.

Отмечается, что работники стадиона при этом не были против демонстрации флагов Албании и Палестины, которые вывесили на арене.

Впоследствии организаторы вернули украинцу флаг, но запретили его вывешивать.

Напомним, недавно украинцам на чемпионате мира по бальным танцам, который проходил в Молдове, запретили выйти на церемонию представления участников с государственным флагом. После этого танцоры отказались выходить на церемонию вообще.

Ранее мы рассказывали о том, как несколько молодых людей сорвали и уничтожили флаг Украины вблизи ратуши города Висмара, который находится на севере Германии.

А над Красной площадью в Москве двое таджиков запустили воздушные шары с флагом Украины, после чего их задержали.