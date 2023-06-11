Манчестер Сити выиграл Лигу Чемпионов 2022-2023. Команда Пепа Гвардиолы в финале обыграла итальянский Интер со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 68-ой минуте забил опорный полузащитник Родри. Испанец технично пробил на добивании с 11 метров.

В целом игра прошла без большого количества моментов и с минимальным перевесом Сити по владению мячом. Команды с трудом переходили половину поля соперника и создавали опасные ситуации.

Главные звезды Сити не сумели себя проявить. Де Брюйне в первом тайме покинул поле из-за травмы, а Холланд совершил минимальное количество касаний, так как мяч до него доходил с большим трудом.

Таким образом Пеп Гвардиола добывает свой долгожданный трофей Лиги Чемпионов без Месси и оформляет "требл". Ранее в этом сезоне команда уже выиграла Чемпионат и Кубок Англии.

Что касается вышеупомянутого Месси, то легендарный аргентинец, который выигрывал с Гвардиолой две Лиги Чемпионов, покидает французский "ПСЖ". Скорее всего, Месси продолжит карьеру в США, где присоединится к местному "Интер Майами", который сейчас идет на последней строчке в турнирной таблице местного чемпионата - МЛС.