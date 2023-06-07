Легенда украинского футбола 48-летний Сергей Ребров стал новым главным тренером сборной Украины по футболу.

Об этом официально сообщает Украинская ассоциация футбола.

Для футболиста это первый опыт тренерской работы с национальной сборной. Будучи игроком, футболист провел 75 матчей за сборную Украины.

Напомним, 12 января Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной сборной Александром Петраковым. В феврале исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу назначен Руслан Ротань, который в 2018 году завершил карьеру игрока и стал тренером. Соглашение с Русланом Ротанем должно было действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым.

Ранее исполком Украинской ассоциации футбола провел переговоры с Сергеем Ребровым о назначении его главным тренером национальной сборной Украины с заключением контракта сроком до 30 июля 2024 года с возможностью пролонгации по взаимному согласию до 30 июля 2026 года.

До этого Сергей Ребров тренировал эмиратский "Аль-Айн".