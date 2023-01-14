Александр Петраков, недавно уволенный с поста главного тренера сборной Украины, возглавил сборную Армении.

Об этом сообщают в местной федерации футбола.

Напомним, что 12 января Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной сборной Александром Петраковым, контракт которого закончился 30 декабря 2022 года.

Петраков возглавил национальную команду после отставки Андрея Шевченко посреди отбора к ЧМ-2022. Под руководством опытного тренера сборная сумела финишировать второй в группе и выйти в плей-офф квалификации. Там "сине-желтые" обыграли Шотландию (3:1), но минимально уступили Уэльсу в борьбе за последнюю путевку на чемпионат мира в Катаре.

Теперь перед стартующей в марте квалификацией к чемпионату Европы-2024 "сине-желтые" получат нового наставника.

Главным претендентом на место главного тренера является бывший форвард и тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров, который сейчас возглавляет "Аль-Айн" (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что предварительная договоренность между ним и УАФ уже имеется. Год назад Ребров получил конкретное предложение от УАФ, но эмиратский клуб не отпустил украинского наставника.

Напомним, в прошлом году эмиратский футбольный клуб "Аль-Айн" воспользовался опцией продления в контракте главного тренера Сергея Реброва. Таким образом украинец останется работать в ОАЭ еще как минимум на один сезон и пока не сможет тренировать сборную Украины.

Действующее соглашение 48-летнего Сергея Реброва рассчитано до лета 2023 года.