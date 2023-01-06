Скончался бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Джанлука Виалли, выступавший в составе сборной Италии по футболу на позиции форварда. Ему было 58 лет.

Об этом в пятницу, 6 января, сообщил телеканал Sky Sports, на котором бывший спортсмен и тренер в последнее время работал в качестве эксперта.

Известно, что Виалли проходил 17-месячный курс химиотерапии после того, как в 2017 году у него был обнаружен рак поджелудочной железы. По окончании лечения он заявлял, что смог победить болезнь.

Однако в декабре прошлого года болезнь вернулась.

Знаменитый футболист умер в окружении семьи.

Джанлука Виалли выступал за "Ювентус", "Челси", "Сампдорию" и "Кремонезе". В составе сборной Италии Виалли провел 59 матчей, став бронзовым призером чемпионата мира в 1990 году и чемпионата Европы в 1988 году.

В 1998 году он начал тренерскую карьеру, заняв место играющего тренера "Челси", и в итоге стал одним из самых успешных специалистов в истории клуба. С ним команда выиграла несколько значимых трофеев, включая Суперкубок УЕФА. В 2001 году Виалли покинул лондонский клуб.

В 2019 году Виалли вошел в тренерский штаб сборной Италии. В 2021 году национальная команда выиграла с ним Евро-2020.

Итальянский спортсмен является одним из восьми футболистов, которым удалось выиграть Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок обладателей кубков, и единственным, кто смог сделать это, играя за три разных клуба.

Подборку некоторых забитых мячей в исполнении Виалли можно посмотреть на видеосервисе YouTube.

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