Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала Лионеля Месси лучшим футболистом мира по итогам 2022 года.

Об этом говорится на сайте организации.

Нападающий сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионель Месси набрал 275 очков и занял первое место с большим отрывом от преследователей. В первую тройку вошли французы Килиан Мбаппе (ПСЖ, 35 очков) и Карим Бензема ("Реал", 30 очков).

Для 35-летнего аргентинца это 12-я награда лучшему игроку года по версии IFFHS в карьере.

Напомним, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал рекордсменом чемпионатов мира. Футболист провел наибольшее количество матчей на мировых первенствах. 35-летний Лионель Месси признан лучшим футболистом чемпионата мира-2022. Футболист принял участие во всех семи матчах своей команды и стал чемпионом. На его счету 7 голов и 3 результативных передачи на турнире в Катаре. Месси получил приз лучшему футболисту мира во второй раз в карьере.

Также мы сообщали, что Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов уходящего года по версии Forbes.