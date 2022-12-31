Издание Forbes опубликовало список топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2022 году. При составлении рейтинга учитывались доходы спортсменов за последние 12 месяцев.

Возглавил рейтинг футболист "ПСЖ" и национальной сборной Аргентины Лионель Месси. 35-летний нападающий обошел в рейтинге именитого баскетболиста Леброна Джеймса, а также форварда сборной Португалии Криштиану Роналду и бразильского нападающего Неймара.

За 2022 год Месси заработал 130 миллионов долларов. При этом 75 миллионов составили зарплата и призовые аргентинца, 55 миллионов - реклама.

Отметим, что зарплата Месси уменьшилась более чем на 15 миллионов долларов после его перехода из "Барселоны" в ПСЖ. В каталонском клубе аргентинец зарабатывал более 90 миллионов долларов.

Доход Леброна Джеймса составил 121,2 миллиона долларов. На третьей позиции расположился Криштиану Роналду, заработавший 115 миллионов долларов за текущий год.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2022 года выглядит так:

Лионель Месси (футбол) - 130 млн долларов (зарплата - 75 млн, реклама - 55 млн); Леброн Джеймс (баскетбол) -121,2 млн (41,2+80); Криштиану Роналду (футбол) - 115 млн (60+55); Неймар (футбол) - 95 млн (70+25); Стефен Карри (баскетбол) - 92,8 млн (45,8+47); Кевин Дюрант (баскетбол) - 92,1 млн (42,1+50); Роджер Федерер (теннис) - 90,7 млн (0,7+90); Сауль Альварес (бокс) - 90 млн (85+5); Том Брэди (американский футбол) - 83,9 млн (31,9+52); Яннис Адетокумбо (баскетбол) - 79,2 млн (44,2+35).

Напомним, в пятницу, 30 декабря, португальский нападающий и бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду подписал контракт на 75 миллионов долларов в год с клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Ранее мы писали, что форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе впервые стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Его заработная плата составила 105 миллионов евро.