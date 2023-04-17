Футбольные сообщества Украины опечалило известие о смерти Павла Шкапенко, бывшего полузащитника киевского "Динамо" и участника сборной Украины. В декабре прошлого года ему только исполнилось 50 лет.

Пресс-служба "Динамо" подтвердила смерть своего экс-футболиста, не обозначив ее причины.

Шкапенко был одним из ключевых игроков киевского Динамо в начале 90-х годов и играл за команду в течение шести сезонов, став шестикратным чемпионом Украины и трижды победителем Кубка Украины. Он также выступал за украинские клубы Металлург (Запорожье) и ЦСКА (Киев), а также за несколько российских клубов.

Шкапенко начал свою карьеру в футболе в запорожском Металлурге и привлек внимание селекционеров Динамо. Он дебютировал за команду в 1992 году и прославился своим голом в ворота Барселоны в сезоне 1993/94.

Павел Шкапенко выступал за национальную сборную Украины и провел 10 матчей в ее составе. В 2003 году он завершил свою карьеру из-за травмы.

Президент "Динамо" Игорь Суркис лично поздравил Шкапенко с 50-летием в декабре прошлого года.

У Шкапенко осталось две дочери.

Напомним, в октябре прошлого года умер легендарный голкипер донецкого "Шахтёра" и сборной СССР Юрий Дегтерёв.

В июле 2022 года умер футбольный тренер Георгий Ярцев.