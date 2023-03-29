Умерла знаменитая гимнастка, заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина. 16 марта ей исполнился 91 год.

Об этом сообщили в Национальном Олимпийском комитете.

"С грустью сообщаем, что на 92 году жизни остановилось сердце легенды мировой художественной гимнастики, Героя Украины, члена Исполкома НОК Украины, заслуженного тренера Украины Альбины Николаевны Дерюгиной", - говорится в сообщении Национального Олимпийского комитета.

Альбина Дерюгина пришла в художественную гимнастику на заре ее зарождения и считается основоположницей этого вида спорта в Украине. За годы работы она воспитала не одно поколение гимнасток, которые получали олимпийские награды, побеждали на чемпионатах мира и Европы, умножая спортивную славу Украины, сообщили в Национальном олимпийском комитете.

Ранее мы писали, что в середине января в Грузии умер знаменитый грузинский и советский артист Вахтанг Кикабидзе. Ему было 84 года. Вахтанг Кикабидзе также запомнился зрителям многих поколений по ролям в таких фильмах, как "Мимино", "Не горюй", "Мелодии Верийского квартала" и многим другим.

Помимо этого, на днях в США скончался инженер и предприниматель Гордон Мур, сооснователь компании Intel. Ему было 94 года.