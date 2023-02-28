Исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу назначен Руслан Ротань, который в 2018 году завершил карьеру игрока и стал тренером. С 2018 года он возглавлял молодежную сборную Украины (до 2021 года).

Как сообщает официальный сайт УАФ, соглашение с Русланом Ротанем будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым, переговоры с которым по поручению исполкома проводит администрация УАФ.

Исполком Украинской ассоциации футбола согласился с предложением Комитета национальных сборных команд УАФ провести переговоры с Сергеем Ребровым о назначении его главным тренером национальной сборной Украины с заключением контракта сроком до 30 июля 2024 года с возможностью пролонгации по взаимному согласию до 30 июля 2026 года.

При этом Сергей Ребров сейчас тренирует эмиратский "Аль-Айн".

Напомним, 12 января Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной сборной Александром Петраковым. Он возглавил сборную Армении.

Петраков возглавлял национальную команду после отставки Андрея Шевченко посреди отбора к ЧМ-2022. Под руководством опытного тренера сборная сумела финишировать второй в группе и выйти в плей-офф квалификации. Там "сине-желтые" обыграли Шотландию (3:1), но минимально уступили Уэльсу в борьбе за последнюю путевку на чемпионат мира в Катаре.