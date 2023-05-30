В России запретили демонстрацию бело-сине-белого флага, который стал символом антивоенного движения и легиона "Свобода России".

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные Зеленоградского суда.

Флаг запрещен, как символ легиона "Свобода России", члены которого воюют на стороне Украины. За использование флага уже вынесли по меньшей мере один штраф.

До этого о запрете флага известно не было, сообщалось только о запрете организации.

Ранее в Москве задержали супругов по обвинению в запуске воздушных шаров с флагом Легиона "Свобода России".

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