Украинцам на чемпионате мира по бальным танцам, который проходил в Молдове, запретили выйти на церемонию представления участников с государственным флагом.

Об этом сообщила украинская участница Виктория Урсатий в TikTok.

После этого, по ее словам, танцоры отказались выходить на церемонию вообще. Тем не менее, в соревнованиях они все же приняли участие: пара Виктории не вышла в финал, в то время как украинские юниоры оказались в числе победителей и вышли на награждение с флагом страны, сообщил NewsMaker.

"Согласно правилам Всемирной федерации спортивных танцев, все участники выходят на представление стран без флагов, с табличками, абсолютно все. Главный судья чемпионата Хайнц Спакер предупредил, что с флагами выходить нельзя. Все участники согласились, кроме спортсменов из Украины, но мы не можем делать исключения", – объяснили изданию в федерации бальных танцев Молдовы.

Там также сообщили, что никто не препятствовал участникам соревнования выйти с флагом на церемонию награждения, а в зале были вывешены флаги всех стран-участниц чемпионата.

Ранее мы писали, что лучшие украинские шахматистки отказались от участия в турнире, на котором выступят россиянки.

Также "Страна" рассказывала, что украинским спортсменам запретили участие в турнирах с РФ и белорусами.