Несколько молодых людей сорвали и уничтожили флаг Украины вблизи ратуши города Висмара, который находится на севере Германии.

Об этом сообщает Spiegel.

По данным издания, об инциденте стало известно во вторник, но случилось все, похоже, в понедельник вечером, как сказал представитель местной полиции. Мотив осквернения флага, который висел там уже много месяцев, пока неясен.

Полиции удалось получить видеозапись инцидента. Судя по видеозаписи, в уничтожении флага участвовали несколько парней. Им грозит наказание за порчу имущества и надругательство над флагами и государственными гербами иностранных государств. В Германии эти действия наказуемы, сообщает Spiegel.

Ранее Китай обратился к иностранным посольствам и международным организациям в Пекине с просьбой не использовать фасады своих зданий для демонстрации солидарности с Украиной. В Китае это расценивается как политическая пропаганда.

А в апреле украинский флаг был сорван с флагштока возле Таврического дворца в центре Санкт-Петербурга. Ответственность за это взяли на себя нацболы-лимоновцы.