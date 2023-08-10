Сбитые вблизи временно оккупированного Севастополя беспилотники пытались атаковать аэродром в Новофедоровке. Налет произошел около 5 утра

Так утверждают российские Telegram-каналы.

По данным пабликов, силами ПВО атака была предотвращена.

В РФ заявляют, что всего было сбито 13 беспилотников - над Калужской и Московской областями и Крымом. Сообщалось, что вблизи Севастополя были поражены два дрона, еще девять подавлены средствами РЭБ и упали в Черное море. В Минобороны РФ утверждают, что что пострадавших и разрушений нет.

Накануне крымские паблики писали о взрывах в Джанкойском районе. Незадолго до этого сообщалось о перекрытии Крымского моста.

Война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ снова пошли в масштабную атаку на Запорожском фронте. На восточном фланге Запорожского направления идут бои за Урожайное на Времьевском выступе. Также украинское командование сообщает, что РФ сосредоточила основные наступательные усилия на Купянском направлении.

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