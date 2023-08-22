Появились спутниковые снимки военного аэродрома Сольцы в Новгородской области РФ после атаки дронов на выходных.

На снимках от 21 августа виден обгоревший след на месте, где раньше располагался один из самолетов, а остальные бомбардировщики уже передислоцированы.

В Минобороны РФ подтвердили, что горел один самолет.

Напомним, 19 августа сообщалось, что беспилотник атаковал военный аэродром в Сольцах в Новгородской области РФ.

Также сегодня утром в РФ заявили, что в Московской области сбили два ударных беспилотника - в районе Красногорска и Часцов. Параллельно снова остановлена работа аэропортов.

Еще два дрона, как заявляется, были сбиты ночью в Брянской области РФ.

Война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении. Это местность между Работино и Вербовым. Работино находится по пути на Токмак - важную транспортную развязку. Также идут некие движения на Харьковском направлении.

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