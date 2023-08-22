Во вторник, 22 августа, в РФ сообщают, что в Московской области сбили два ударных беспилотника - в районе Красногорска и Часцов.

В Красногорске обломки дрона повредили многоэтажку. В 25-этажном доме поврежден фасад и окна, также пострадали припаркованные рядом машины.

Телеграм-каналы пишут, что дрон мог направляться к расположенному неподалеку зданию правительства Московской области.

Параллельно снова остановлена работа аэропортов. Более 30 рейсов задерживаются, почти 10 отменены во "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

Еще два дрона, как заявляется, были сбиты ночью в Брянской области РФ.

Напомним, что 21 августа сообщалось, что в Москве закрыли аэропортах из-за беспилотников в воздухе.

А также, что из-за утренней атаки дронов в аэропортах Москвы задержали или отменили более 90 рейсов.