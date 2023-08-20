Украинские разведчики, применив беспилотник, поразили скопление телекоммуникационных антенн противника и уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21".

Видео опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

Станция РЭБ "Поле-21" создает помехи и подавляет сигналы навигационных спутников в радиусе более 25 км.

В ГУР отметили, что средства радиоэлектронной борьбы на войне имеют стратегически важное значение.

Напомним, в Воздушных силах Украины сообщили, что у России большое преимущество в средствах радиоэлектронной борьбы. Это одна из причин медленного наступления ВСУ.

Также военный эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов рассказал, что россияне начали защищать свои танки от FPV-дронов с помощью куполов радиоэлектронной борьбы.

Война в Украине идет уже 543-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 августа 2023 года в онлайне.

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