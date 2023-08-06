С прошлого года россияне используют на фронте систему радиоэлектронной борьбы "Поле-21", подавляющую всю спутниковую навигацию на площади до 150 квадратных километров.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на украинских военных.

"Это означает, что мы летаем по ориентирам, у нас здесь вообще нет GPS", - сказал сотрудник "Альфы" по имени Паша.

"Часто, как раз в тот момент, когда у беспилотника может быть цель в поле зрения, сигнал пропадает из-за глушения русских", - говорят военные.

По их словам, российская РЭБ в Запорожской области - одна из приоритетных целей ВСУ, поскольку мешает ударам высокоточных боеприпасов, в том числе сбивает с пути HIMARS.

Поэтому украинские военные пытаются сперва путем разведки определить, где находится установка РЭБ и затем посылают на нее беспилотник. Если тому удалось поразить антенну и временно заглушить РЭБ, то по координатам установки затем бьют "Хаймарсом".

Большую часть своих радиоэлектронных средств подавления РФ сосредоточила на южном фронте, пишет издание.

Ранее военный эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов рассказал, что россияне начали защищать свои танки от FPV-дронов с помощью куполов РЭБ.

Война в Украине идет уже 529-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 августа 2023 года в онлайне. Россия нанесла массированный удар по Украине, всего было запущено 70 средств воздушного нападения, сбить удалось 30 крылатых ракет и 27 ударных дронов.

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