Украина использует против России снаряды из Северной Кореи. В частности, ракеты для "Града" из КНДР использовали под Бахмутом. Судя по маркировкам, они были изготовлены в 1980-1990-х годах.

Об этом пишет Financial Times.

Издание ссылается на информацию военнослужащих и руководства ВСУ.

Сообщается, что снаряды в плохом состоянии, и опасны для использования.

Издание считает, что эти боеприпасы - трофейные и не поставлялись напрямую Пхеньяном, который поддерживает РФ.

Украинские военнослужащие заявили журналистам, что снаряды были получены от "дружественной страны".

Ранее западные СМИ писали о том, что Южная Корея начала поставлять через США боеприпасы для Украины. Официально Сеул этого не подтверждал.

Напомним, в КНДР побывал министр обороны России Шойгу. Как считается, одна из целей визита - поставки Москве снарядов для войны в Украине (у Пхеньяна есть большие запасы ещё из советских времён).

Тем временем война в Украине идет уже 521-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера Россия нанесла ракетный удар по Днепру, повреждения получили многоэтажка, жилые дома и здание СБУ. 9 пострадавших, среди них двое детей. Украинское командование заявило об освобождении Старомайорского. Вчера на территории РФ произошло несколько взрывов.

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