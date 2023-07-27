Продолжается визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в КНДР. Лидер КНДР Ким Чен Ын показал министру новые северокорейские беспилотники, которые по внешнему виду напоминают американские.

Об этом сообщает ЦТАК.

Перед осмотром БПЛА Ким Чен Ын и Шойгу посетили выставку новейших вооружений, которая приурочена к 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне. На снимках видно, что северокорейский лидер и российский министр осмотрели представленные образцы, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты, танки и бронетехнику.

Особое внимание привлекли два образца беспилотных летательных аппаратов, фото которых в полете представлены на выставке. Это может означать, что КНДР не только разработала эти дроны, но и испытала их.

Как отметило южнокорейское агентство "Рёнхап", один из беспилотников напоминает американский ударно-разведывательный MQ-9 Reaper, а другой — разведывательный RQ-4 Global Hawk. Причем последний настолько похож на имеющиеся у ВВС Южной Кореи Global Hawk, что их можно спутать, если оба одновременно окажутся в воздухе над Корейским полуостровом. Даже номера на боку дронов выглядят как те, что наносят на свои беспилотники южнокорейские ВВС, пишет агентство.

Ранее мы сообщали, что в Северную Корею отправилась делегация минобороны России во главе с Шойгу.

Одна из целей визита россиян - договоренности с руководителями КНДР о передаче Москве крупных запасов артиллерийских снарядов. Официально заявленная цель - празднование 70-летия окончания Корейской войны.