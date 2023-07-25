Как известно, "70-летие победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов", которое в Пхеньян прилетел праздновать министр обороны РФ Сергей Шойгу, это, на самом деле, 70-летие окончания Корейской войны. Которую начала Северная Корея и которая закончилась примерно на той же линии, где и началась. То есть, по итогам войны все остались "при своих".

Но в КНДР это празднуют как "День победы".

В сети появилось видео прибытия российской военной делегации во главе с министром обороны Сергеем Шойгу в КНДР.

Сообщалось, что одной из целью визита Шойгу являются договоренности с руководителями КНДР о передаче России крупных запасов артиллерийских снарядов.

Как мы уже неоднократно писали, одним из вариантов окончания войны в Украине называют "корейский сценарий" - заключение перемирия с фиксацией линии фронта, которая де-факто становится новой границей между Украиной и Россией. Так же, как в 1953 году, после заключения перемирия, граница между Северной и Южной Кореями прошла по 38 параллели.

Но украинские власти категорически отвергают подобный сценарий.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как началась и чем закончилась Корейская война.