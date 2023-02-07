Секретарь СНБО Алексей Данилов отверг возможность "корейского сценария" для Украины (то есть, заморозки конфликта с РФ по линии фронта, которая де-факто становится новой границей).

Об этом он написал в своем Twitter.

"Украина не Корея. Не будет 38-х и прочих параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев. Координаты выхода "российского боевого корабля" установлены, изменений не предвидится, работают Силы обороны Украины", - написал Данилов.

Ранее о том, что война может завершиться по "корейскому сценарию" (как один из вариантов) говорил экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.

Также мы писали о ключевом сценарии завершения войны по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка. Он видит это так: наступление, поражения и ослабление силовой вертикали РФ. Также он призвал не идти на поводу у РФ и не бояться "большого наступления", потому что "любые уступки – это капитуляция".

Война в Украине продолжается уже 349-й день. Мы следим за новостями 7 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 348-го дня войны. Бои продолжались в районе Бахмута. В ВСУ заявили, что оборонять его нужно, чтобы наносить россиянам ущерб в живой силе. В ГУР Минобороны сообщили, что россияне могут пойти в наступление в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасается, что мир скатывается к более широкомасштабной войне, чем сейчас в Украине.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, где может определиться дальнейший ход войны в Украине.