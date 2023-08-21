Утром 21 августа все аэропорты Москвы закрыты, они не принимают самолеты и направляют их в другие аэропорты.

Об этом сообщают российские СМИ.

С утра Минобороны РФ заявило о беспилотнике, который двигался на столицу России.

Заявляется, что беспилотник посадили силами РЭБ в районе села Покровское Рузского района (в 65 километрах от Москвы).

Также Минобороны РФ заявляет о сбитии еще одного беспилотника под Москвой - в Истринском районе. Телеграм-каналы публикуют кадры с предположительно следом от ракеты ПВО.

Напомним, накануне в российском Белгороде были слышны взрывы, власти сообщили о поражении 12 воздушных целей.

Война в Украине идет уже 544-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. На южном фронте продолжаются тяжелые бои у Работино и Вербового под Ореховым. Под Бахмутом ситуация практически не изменилась. Бои на всех участках идут тяжелые. Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что потери ВСУ составляют государственную тайну, поэтому их не публикуют.

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