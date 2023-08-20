В российском Белгороде сообщают о взрывах. Также в сети публикуют видео с дымом, который виден издалека.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, на подлете к Белгороду сегодня сбито 12 воздушных целей.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - сообщил Гладков.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что были сбиты три беспилотника, атаковавшие Белгород. По их данным, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, сегодня в российском Курске дрон атаковал здание железнодорожного вокзала. Пять человек получили лёгкие ранения от осколков стекол. Также очередной дрон, как заявляет минобороны РФ, был ночью сбит к югу от Москвы, в Ступинском районе. Он упал в безлюдной местности под воздействием РЭБ. При этом аэропорты Домодедово и Внуково останавливали свою работу.

Также в России заявляли об очередной атаке БПЛА. В Ростовской области РФ дроны атаковали воинскую часть.

Как пишет Министерство обороны Британии, в последние месяцы участились атаки по территории России. Беспилотные летательные аппараты регулярно наносят удары по Москве. Кроме того, все чаще поступают сообщения о ракетах С-200, наносящих удары по России. В британской разведке отмечают, что вероятно руководство Воздушно-космических сил России (ВКС) находится под сильным давлением с целью улучшения противовоздушной обороны над западной частью РФ.