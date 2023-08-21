В России будут обучать старшеклассников использовать беспилотники на войне. Тему дронов включили в школьную программу начальной военной подготовки учеников 10-11 классов.

Об этом сообщают российские СМИ.

Школьников будут обучать не только вести разведку и использовать дроны на поле боя, но и противодействовать БПЛА противника.



Такой курс еще месяц назад анонсировали в Совфеде РФ. Минобороны и Минпросвещения идею поддержали.

Военная подготовка у российских школьников появится с нового учебного года в рамках уроков ОБЖ.



Ранее уже было известно, в российских школах старшеклассникам с сентября 2023 года будут объяснять, почему началась "специальная военная операция". Материал будут излагать в рамках курса истории.



Также российских школьников на уроках ОБЖ обучают стрелять из автомата Калашникова, обращаться с гранатами Ф-1 и РГД-5 в рамках элемента начальной военной подготовки.

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