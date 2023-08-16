В российском парламенте разработали законопроект, запрещающий публикацию фото и видео мест прилетов и других военных атак.

Об этом сообщил журналистам глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Предлагается запретить распространение информации о месте обстрела или попадания снаряда на территории России, об использовании оружия, средств ПВО, беспилотников и других специальных средствах поражения, позволяющих идентифицировать их тип, место нахождения, запуска или траекторию полета", – сказал сенатор.

В то же время назначенные РФ "власти" Крыма предлагают штрафовать на 30-300 тысяч рублей за публикации фото и видео последствий прилетов. Минимальный штраф в 30 тысяч рублей будут платить обычные граждане, штраф до 100 тысяч - государственные и муниципальные "служащие" и до 300 тысяч - "юридические лица".

Недавно "глава Крыма" Аксенов инициировал такой законопроект после новых попыток удара по Крымскому мосту и публикации видео маскировочного задымления.

Напомним, в Украине подобный запрет действует давно. За съемку военных действий заводят уголовные дела. Одним из самых громких в последнее время стало дело блогерши Инны Вороновой, снявшей работу ПВО в Киеве.